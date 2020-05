Déconfinement à Bruxelles : le contrôle du stationnement va reprendre pour limiter le retour massif de l'usage de la voiture

Le contrôle du stationnement en voirie devrait reprendre dans les tout prochains jours en région bruxelloise, alors que le déconfinement progressif du pays a démarré. La Conférence des 19 bourgmestres bruxellois doit se réunir ce mercredi. Au menu : une discussion autour de la date de reprise des contrôles par les équipes de terrain, qu’ils s’agissent de stewards communaux ou dépendant de l’agence régionale Parking.brussels.

Le 11 ou le 18 mai ?

La suspension des contrôles remonte au 17 mars, au début des mesures de confinement. La décision est prise par le Cores, le Conseil Régional de Sécurité qui entend se conformer ainsi aux mesures prises cette fois par le Conseil National de Sécurité. En clair : depuis cette date, l’automobiliste peut choisir d’alimenter ou pas l’horodateur. Mais l’absence de ticket n’est plus sanctionnée.

Il se trouve que depuis ce lundi 4 mai, le déconfinement a débuté dans notre pays avec la reprise des transports en commun (fortement ralenti), la reprise des activités entre entreprises ou encore la réouverture des magasins de tissus. Le lundi 11 mai, soit dans sept jours, nouvelle phase avec la réouverture de tous les commerces. Le lundi 18 mai, place aux écoles (certaines années), aux musées (sous conditions), aux entraînements (en plein air) dans les clubs sportifs.

Assurer la rotation du stationnement

Conséquence attendue ? Une hausse des déplacements dans la ville ! Et si ceux-ci ne se font pas au travers des transports publics, du vélo ou des modes partagés, ils se feront en voiture. "Une reprise rapide du contrôle est importante pour limiter le risque de voir un retour massif de l’usage de la voiture individuelle sur des distances très réduites, et favoriser le transfert modal de la voiture vers les autres alternatives de déplacement", indique-t-on au cabinet de la ministre régionale de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen). "Elle est également essentielle pour assurer la rotation du stationnement dans les zones commerciales et protéger le stationnement des riverains et de leurs visiteurs dans les zones à vocation résidentielles."

La même date dans toutes les communes

La ministre Elke Van den Brandt assistera à distance à la Conférence des 19 bourgmestres, qui conserve leurs compétences en matière de stationnement. "Le plus important dans la date, c’est que ce soit la même pour toutes les communes", ajoute la ministre. "Donc, cette réunion de mercredi avec tous les bourgmestres est très importante."