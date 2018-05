Décès de Mawda: la police montoise met en cause le manque d'interprètes disponibles

Le chef de la zone de police Mons-Quévy a réagi dans un communiqué circonstancié aux informations révélées mardi par le quotidien De Morgen selon lesquelles la procédure de protection des mineurs non accompagnés n'aurait pas été respectée dans l'affaire Mawda. Le Service de tutelle n'a pas été informé, à défaut d'interprète disponible, indique-t-il.

Le Service de tutelle n'a pas été informé de la présence de mineurs non accompagnés dans la camionnette qui transportait dans la nuit du 17 mai dernier les migrants, dont Mawda et sa famille. Ces mineurs auraient dû bénéficier d'une protection de ce service qui aurait dû être prévenu par la zone de police de Mons-Quévy, responsable, selon la police fédérale, du traitement administratif de l'incident.

Mis en cause, le chef de la zone de police de Mons-Quévy, Marc Garin, a réagi mardi par communiqué. "Dès l'accueil, cinq personnes interpellées se sont déclarées mineures, malgré toutes les difficultés de communication dues à la barrière de la langue entre eux et les services de police", rapporte-t-il. La procédure "RAAVIS", qui consiste à informer l'Office des étrangers, "a été appliquée, les empreintes digitales transmises et l'Office a ramené l'information initiale à deux majeurs et trois mineurs". "Pour ce qui concerne les trois mineurs, les directives données par l'Office des étrangers étaient de transmettre au Service de tutelle une fiche d'identification et de leur envoyer copie", poursuit le commissaire montois. "Il est apparu par la suite, au service des étrangers, qu'une des trois personnes était majeure: le service lui a adressé un ordre de quitter le territoire." Un document spécifique devait encore être complété pour les deux mineurs non accompagnés restants. "A défaut d'interprète disponible, ce document n'a pas pu être rempli par les policiers qui ont cependant informé l'Office des étrangers de cette impossibilité via la procédure RAAVIS", affirme le chef de corps montois. "Le Service de tutelle n'a donc pas été directement informé de cette situation particulière ni par la zone de police, ni par l'Office des étrangers, ni par la police judiciaire chargée de l'enquête."

"Les deux mineurs ont été relaxés judiciairement le 18 mai à 18 heures, soit plus de 24 heures après leur interpellation et privation de liberté initiales", précise encore Marc Garin. "Ils ont été ensuite conduits à l'abri de nuit du CPAS de Mons. Un des deux mineurs faisait l'objet d'un dossier au Service de tutelle des mineurs non accompagnés, après son interpellation en date du 12 mai sans qu'une mesure spécifique ait été prise à son égard."

Deux des trois jeunes ont été retrouvés à Dunkerque, dans le Nord de la France, et un autre a disparu.