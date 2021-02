Décès de la petite fille à Frameries: le Parquet précise le rôle de chacun dans les dossiers liés à la jeunesse

Le Parquet de Mons a tenu à apporter des précisions à propos de son manque de réaction évoqué dans le dossier de Frameries.

Rappelons que ce mardi matin, une fillette avait été retrouvée morte dans une habitation de cette commune du Borinage. L’autopsie pratiquée avait révélé qu’une hémorragie cérébrale était à l’origine du décès et que de nombreuses traces de coups avaient été relevées sur le corps de la fillette et plus particulièrement au niveau de la tête.

Le Parquet précise "avoir été avisé par la Police en avril 2020 des difficultés rencontrées dans cette cellule familiale. Le Service d’Aide à la Jeunesse (SAJ) de Mons a été saisi des faits, celui-ci est, depuis lors, en charge du dossier. Le Ministère public a traité le dossier avec la diligence requise et dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués".

Le Parquet a ainsi rappelé que "le décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 18 janvier 2018, qui organise l’aide et la protection de la jeunesse, a privé les autorités judiciaires de tous les moyens d’action tant que le SAJ, autorité administrative, n’a pas décidé de clôturer son intervention".

Par ailleurs, le Parquet confirme "qu’un dossier a été ouvert en avril suite à une information de la part de la mère du père de la fillette".