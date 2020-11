Décès de Gilbert Cardon, pionnier du bio et de la permaculture

Tous ceux qui ont eu un jour la chance de visiter le jardin de Gilbert et Josine Cardon, à Mouscron, en gardent un souvenir inoubliable. A l'arrière d'une modeste maison ouvrière, le couple a créé en quarante ans une véritable forêt nourricière. Une espèce de jardin d'Eden dans lequel il suffit de tendre la main pour cueillir des fruits et des légumes en toute saison. Ce jardin est orphelin depuis ce vendredi 13 novembre. Gilbert Cardon est décédé, laissant derrière lui une œuvre dont la renommée a depuis longtemps dépassé les frontières de la Belgique. Sans le savoir et avant même que le mot n'existe, Gilbert et Josine ont appliqué les principes de la permaculture. En quarante ans, leur jardin n'a connu ni pesticides, ni engrais chimiques, ni labour. Gilbert était fier de constater que ses méthodes, complètement opposées à ce que prône l'agriculture traditionnelle donnent des résultats extraordinaires: "c'est le triomphe de la vie, ce n'est pas la mort" - déclarait-il dans un reportage du JT en 2012. "le jardinage habituel et l'agriculture c'est la mort, la guerre, la lutte, c'est éliminer… On tue tout ce qui bouge, les herbes, les insectes. Ici, c'est le contraire, c'est donner à manger, c'est favoriser tout le monde et tout le monde participe. Il y a tellement d'oiseaux que je ne vois jamais une chenille, très peu de limaces. Il y a de moins en moins de boulot et de plus en plus de choses à manger".