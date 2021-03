Décès de Constantin Brodzki, l'architecte des immeubles CBR, Rob et de l'ancien Musée du Cinéma

La RTBF a appris le décès de Constantin Brodzki. Agé de 96 ans, l’architecte a été l’une des figures de l’architecture moderne dans notre pays et notamment du style "brutaliste". On lui doit quelques bâtiments à Bruxelles comme l’immeuble CBR à Watermael-Boitsfort, qui a servi de décor au film "Boule et Bill 2", mais aussi le bâtiment qui accueille le magasin Rob à Woluwe-Saint-Lambert, boulevard de la Woluwe ou encore l’ancien Musée du Cinéma (Cinematek), rue Baron Horta, créé en 1962 et détruit en 2006.