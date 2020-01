Décès d'une fillette de 7 ans à Molenbeek: la mère a été privée de liberté

La mort d’une fillette de 7 ans a été déclarée ce lundi matin à la commune de Molenbeek-Saint-Jean, selon une information diffusée par plusieurs médias et confirmée lundi après-midi par Denis Goeman, porte-parole du parquet de Bruxelles. Un juge d’instruction a été saisi du chef de meurtre. La mère de l’enfant a pour l’instant été privée de sa liberté.

Une femme âgée de 39 ans est allée déclarer lundi matin le décès de sa fille de 7 ans à la commune de Molenbeek-Saint-Jean et la police a été immédiatement avisée des faits. Le corps de son enfant se trouvait chez elle. Le médecin légiste s’est rendu sur les lieux. Certains éléments ont été considérés comme suspects. La difficulté rencontrée par le légiste réside dans le fait que le décès remonterait à vendredi. Il n’a pas exclu l’intervention d’un tiers."Il faut être prudent à ce stade", explique Denis Goeman. "Nous n’avons pas tous les éléments entre notre possession. Nous attendons l’autopsie pour avoir davantage de précisions quant à la cause du décès. La mère de l’enfant devra répondre à certaines questions dans le courant de la soirée par rapport à la découverte du corps et à certaines constatations qui ont été effectuées". L’autopsie sera réalisée dans les plus brefs délais afin de déterminer avec précision la cause du décès.