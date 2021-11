Déception pour les étudiants de l’ULB : la Saint-Verhaegen 2021 est finalement annulée

Le vendredi 19 novembre prochain aurait dû voir le retour des étudiants de l’ULB et de la VUB sur le pavé bruxellois. Il n’en sera finalement rien. Les responsables des deux universités ont décidé ce mardi de renoncer à l’édition 2021 de la Saint-V. Une décision qui fait suite à la dégradation de la situation sanitaire dans notre pays.

" En tant qu’Universités citoyennes, nous devons tenir compte du contexte sociétal qui nous entoure. Il s’agit de prendre en compte aussi la situation des hôpitaux dont le personnel se bat au quotidien depuis de longs mois contre la crise du Covid et se retrouve une nouvelle fois en première ligne, au bord de l’épuisement et du découragement", soulignent les rectrices Annemie Schaus (ULB) et Caroline Pauwels (VUB).

Cette annonce, à trois jours de l’échéance suscite évidemment une réelle déception parmi les amateurs de folklore estudiantin. Il y a quelques semaines, ils avaient accepté de revoir l’organisation de l’édition 2021. Le programme prévoyait une fête statique, sans parade, ni cortège mais avec Covid Safe Ticket obligatoire. Cela n’aura finalement pas suffi.