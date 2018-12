Décathlon ouvre un magasin éphémère dans le centre de Namur

Avec les fêtes, les magasins éphémères ou pop up stores poussent comme des champignons dans les centres-ville. Ce sont des commerces qui s'installent pour un mois ou deux, le plus souvent dans des surfaces commerciales vides, en profitant de loyers au rabais et en surfant sur la vague d'hyper-consommation de décembre et janvier.

Nous voulons nous rapprocher d'une clientèle plus urbaine

Les motivations de Décathlon, qui vient d'ouvrir une surface de 200 mètres carré dans le centre de Namur jusqu'au 31 janvier, sont plus complexes. "Nous avons un magasin de 6000 mètres carré à Loyers, à l'extérieur de Namur, mais son accessibilité n'est pas optimale, explique Tom Bresmal, reponsable du Décathlon pop up store. Il faut une voiture pour y aller. Et les travaux durant des mois sur le viaduc de Beez ont encore accentué notre isolement. En ouvrant dans le centre de Namur, même provisoirement, nous voulons rappeler qu'on existe dans la capitale wallonne et nous rapprocher d'une clientèle plus urbaine, de passage, qui se déplace à pied, à vélo ou en bus. C'est un test. Nous allons voir comme cela se passe."

Pour s'installer durablement dans le centre de Namur plus tard? "Nous devons nous adapter aux nouveaux modes de consommation et ne pas rester braqués sur le modèle des grandes surfaces installées en périphérie. Cela dit, dans l'état actuel des loyers dans un centre-ville comme Namur, ce n'est tout simplement pas rentable pour une enseigne comme la nôtre."

Des loyers qui avoisinent 1000 euros par an le mètre carré

A Namur, dans les rues les plus commerçantes (rue de Fer ou de l'Ange), les loyers avoisinent 1000 euros par an le mètre carré ! Soit environ 10.000 euros par mois pour un commerce de 100 mètres carrés. Pour son magasin éphémère, Décathlon a obtenu un loyer nettement inférieur au prix du marché. Le budget d'installation se limite au strict minimum : un coup de peinture, quelques meubles et une enseigne lumineuse. Le pop up store n'offre qu'un petit échantillon des produits Décathlon, choisis spécialement pour la période des fêtes et des soldes de janvier.