Début lundi prochain de sept mois de travaux dans le tunnel Rogier à Bruxelles

D'importants travaux d'entretien et de réparations diverses seront opérés à partir de lundi prochain et jusqu'à la fin septembre 2019 dans le tunnel Rogier, fait savoir lundi Bruxelles Mobilité. Pendant la majorité du chantier, long de sept mois, le tunnel ne sera fermé que la nuit. Les interventions les plus perturbantes sont prévues pendant les mois d'été: la circulation passera alors par un seul des deux tubes directionnels du tunnel, et ce dans les deux sens de circulation.

L'agence bruxelloise de la Mobilité détaille dans un communiqué le planning des travaux à venir. Le chantier sera mené en plusieurs étapes avec pour chacune d'entre elles un plan de circulation adapté.

Première phase

Ainsi, durant la première phase du chantier (du 03/03/2019 au 16/06/2019), le tunnel sera fermé dans les deux sens de circulation entre 22h00 et 6h00. La deuxième tranche des travaux (du 17/06/2019 au 21/07/2019) entraînera quant à elle la fermeture du tunnel en direction de la Basilique. "Les deux sens de circulation seront déviés dans la partie du tunnel en direction du Midi", indique Bruxelles Mobilité. Durant la troisième partie du chantier (du 22/07/2019 au 31/08/2019), le tunnel sera fermé en direction du midi. Les deux sens de trafic seront alors déviés dans la partie du tunnel en direction de la Basilique. Enfin, lors de la quatrième phase des travaux (du 01/09/2019 au 30/09/2019), le tunnel sera fermé dans les deux sens entre 22h00 et 6h00.

Le chantier doit permettre la pose de nouveaux bardages latéraux et d'un nouveau mur central séparant les deux sens de circulation. Les travaux incluent par ailleurs l'enlèvement au plafond de la couche externe de béton via des jets d'eau haute pression et la pose d'une nouvelle couche de béton ainsi que le remplacement des armoires basse tension des locaux techniques.

Bruxelles Mobilité souligne que le tunnel Rogier a dernièrement été fermé plusieurs fois à la suite de travaux de remplacement des installations électriques ayant provoqué des soucis au niveau de la ventilation. "Ces travaux prendront encore trois semaines. Pour éviter ces fermetures, des mesures d'accompagnement supplémentaires ont été prises, telle que la présence 24/24h et 7/7j d'un technicien dans le tunnel. Ce technicien doit résoudre tout problème technique endéans les 15 minutes. Il est cependant encore possible en cas de panne prolongée que le tunnel soit momentanément fermé", prévient l'agence régionale.

Une rénovation plus conséquente du tunnel Rogier est en outre annoncée pour 2023.