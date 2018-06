Début dès ce 11 juin d'un chantier de réhabilitation du revêtement de la E42-E19 entre Obourg et Thieu

Un chantier de réhabilitation de revêtement de l’autoroute E42-E19/A7 débutera entre Obourg et Thieu dès ce lundi 11 juin. Ces huit kilomètres de travaux porteront uniquement sur les voies en direction de Bruxelles.

Le chantier du tronçon situé en amont, de Mons à Obourg, se terminera fin de cette semaine. Le nouveau chantier débutera donc dans son prolongement.

Modification des conditions de circulation

Les modifications des conditions de circulation seront identiques au chantier qui s’achève entre Mons et Obourg: ce qui signifie que la circulation s’effectuera entre Obourg et Thieu sur deux voies au lieu de trois et la vitesse y sera limitée à 50 km/h. Ce chantier devrait s'achever à la mi-juillet sauf si la météo en modifie les conditions.