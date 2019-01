Début de week-end: plusieurs accidents sur le ring

Plusieurs accidents se sont produits sur le ring de Bruxelles en ce début de soirée. En extérieur d'abord, avec, d’une part, un accident peu après le tunnel des Quatre-Bras de Tervueren, en direction de Zaventem et d’autre part, un autre incident entre Wemmel et Jette, vers Grand-Bigard. Dans ce second accident, 5 véhicules sont impliqués et les files sont importantes: 7 km vers 1930 et plus d’une heure de retard vers Grand-Bigard.

Sur le ring intérieur, deux accidents se sont déclaré à Wezembeek et à Tervueren. Dans les deux cas, une bande est neutralisée ce qui provoque quelques files vers Waterloo.

Enfin, un accident s’est produit dans l’échangeur de Haut-Ittre. La bande de gauche est neutralisée dans la bretelle reliant le ring de Bruxelles venant de Zaventem à l’E19 en direction de Mons.