Début de l’enquête publique pour le réaménagement du quartier "Delta-Hermann-Debroux"

L’enquête publique pour le projet de Plan d’Aménagement Directeur (PAD) pour la zone " Delta-Herrmann-Debroux " démarre ce jeudi 10 octobre. Les habitants des communes d’Auderghem, de Watermael-Boitsfort, d’Ixelles, de Woluwe-Saint-Pierre, de Woluwe-Saint-Lambert, d’Uccle, d’Etterbeek, et de la Ville de Bruxelles peuvent prendre connaissance des détails du projet jusqu’au 9 décembre. Dans ce laps de temps, ils peuvent aussi exprimer leurs observations et réclamations directement aux agents communaux ou par courrier postal ou sur le site de Perspective.brussels.

Pour rappel, l’objectif de ce projet de PAD est l’amélioration de la qualité de vie des Bruxellois en général et des Auderghemois en particulier. Avec notamment, le réaménagement de l’axe E411 en boulevard urbain. C’est l’une des ambitions principales. Comme le détaille Perspective.brussels sur son site internet, "il s’agit de transformer cette infrastructure en support de mobilité multimodale capable de reconnecter les quartiers et de faciliter les déplacements pour les piétons et cyclistes. Ce nouvel aménagement permet aussi de traiter de manière plus ambitieuse certains sites stratégiques présents dans le périmètre du projet".

Le 16 mai 2019, le gouvernement a approuvé en première lecture ce projet de Plan d’aménagement directeur.