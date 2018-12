Début 2019, un radar tronçon sera installé dans les tunnels Stéphanie et Bailli

Après celui du boulevard Léopold III, il s'agira donc du deuxième radar tronçon actif en Région bruxelloise. Le protocole d'accord a été signé ce mercredi après-midi par Bianca Debaets, Secrétaire d’État bruxelloise à la Sécurité routière, Pascal Smet, Ministre bruxellois de la Mobilité et des Travaux publics, Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, la zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles, la police fédérale, Bruxelles Mobilité, ainsi que par le Procureur du Roi (Parquet). L'installation de ce radar tronçon est prévue en janvier prochain. Il couvrira une portion de 870 m dans les tunnels situés sous l'avenue Louise.

L’objectif est de parvenir, de façon durable, au respect de la limitation à 50 km/h, grâce à un système de contrôle souvent considéré comme plus équitable (un radar tronçon calcule la vitesse des automobilistes, non pas à un moment précis mais sur partie de la chaussée. Les tunnels Stéphanie et Bailli constituent un axe où les excès de vitesse sont nombreux et importants, jusque 130 km/h dans les cas les plus extrêmes.