Débordements à la Porte d'Ulysse : "il ne faut pas généraliser"

Trois interventions policières ont eu lieu pour des incidents la semaine dernière à la porte d’Ulysse, le centre d’accueil pour réfugiés et personnes sans-abri situé à Haren sur le territoire de la ville de Bruxelles. Pour la Plateforme Citoyenne qui gère et coordonne les bénévoles sur place, "il y a parfois des débordements dans les centres d’accueil, mais il ne faut pas généraliser".

Dans les couloirs du bâtiment, peu avant midi, c’est l’heure où les résidents repartent vers la rue. Bénévoles et résidents s’activent pour ranger et évacuer les lieux. C’est le cas d’Adil. Avant, il séjournait comme bénéficiaire, aujourd’hui il est devenu bénévole. "Ici, on se sent comme chez nous. Les gens qui viennent pour chercher de l’aide savent bien qu’ils sont bien accueillis. Ils reçoivent de la nourriture, ils peuvent prendre une douche".

Mais la semaine dernière, à trois reprises la police est intervenue. Au total : trois usagers ont été arrêtés administrativement pour des faits de violence. "À l’origine des tensions, c’est cinq ou six personnes", confie Dahab, l’un des réfugiés rencontrés dans les couloirs.

Une quinzaine d’interventions en 3 mois

Une centaine de bénévoles se relayent pour coordonner les services. Dès que la situation dégénère, ils préviennent la police : "Nous ne sommes pas formés pour réagir face à ce genre d’événements. Au moindre problème, on appelle la police", explique Mehdi Kassou, bénévole et porte-parole de la Plateforme Citoyenne.

Depuis le début juin, 1700 personnes différentes sont passées par la porte d’Ulysse. La police y est intervenue une petite quinzaine de fois.