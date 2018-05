De (très) grandes manœuvres militaires en vue à Nivelles et à Binche en septembre prochain

Storm Tide, c'est le nom de cette opération qui se déroulera du 16 au 21 septembre en parallèle dans les deux villes. L'exercice grandeur nature simulera une évacuation de civils expatriés dans un pays en conflit. Pour ce faire, la Défense, et plus précisément le "régiment spécial d'opérations", appuyé par des unités belges, britanniques et néerlandaise, déploiera les grands moyens : 600 soldats, cinq hélicoptères, trois C-130, 35 véhicules militaires en tous genres... L'opération se déroulera pendant cinq jours, selon un scénario bien précis, qui prévoit notamment des largages de parachutistes et de matériel, des évacuations en hélicoptère, des prises d'assaut de bâtiments et même des tirs de balles à blanc contre des milices ennemies, en plein centre-ville.

Les citoyens mis à contribution

Les citoyens seront informés en temps utiles du déroulement précis des opérations. Leur contribution active est également requise: 200 figurants seront recrutés, 100 à Nivelles, 100 à Binche, pour endosser pendant 24 heures le rôle des civils expatriés que les militaires devront évacuer d'urgence. Les volontaires devront être disponibles les 18 et 19 septembre et déposer leur candidature au guichet des administrations communales concernées, accompagnée d'une copie de leur carte d'identité, de leur adresse et numéro de téléphone.