De solitaires géants solidaires se réunissent en toute confidentialité dans plusieurs villes de Wallonie et Bruxelles

Ath, Mons, Tournai, Lessines, Bruxelles, Dottignies, Dinant,... A Bruxelles et dans plusieurs villes de Wallonie, quelques géants se sont réunis, en solidarité avec le mouvement "Still Standing for Culture". Si vous ne les avez pas aperçus, malgré leur taille imposante, c'est normal : ce rassemblement de géants, solitaires à cause du covid, a eu lieu en toute confidentialité, dans un lieu tenu secret du grand public.

"Dans cette période de crise, les porteurs de géants souhaitent lancer un appel à l’aide et rappeler l’importance du monde associatif, qui, lui également, est durement touché par la crise" précise la Ville d'Ath sur son site internet, qui est à l'initiative de ce projet.