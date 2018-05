De plus en plus de plantations de cannabis découvertes dans les maisons des quartiers "chics" de Bruxelles

Jusqu'ici, on les trouvait dans des hangars ou des endroits isolés… mais aujourd'hui, les trafiquants louent davantage des maisons dans des quartiers résidentiels, voire au milieu de rues commerçantes.

Pour les propriétaires, la surprise après-coup est souvent amère. Nous avons pu visiter deux de ces bâtiments transformés.

Nous sommes dans une maison récente de type "bel-étage". Quatre chambres et cuisine équipée dans un quartier résidentiel de Ganshoren.

Il y a quelques jours, près de 1000 plants de cannabis y ont été découverts. Le démantèlement de l'installation est en cours. Pendant des mois, de l'extérieur rien n'était visible. Mais à l'intérieur, tout avait été transformé, aménagé.

"On éventre des murs, on colle, on placarde, on visse, on détruit…, explique Alain Rooms-Weyn, inspecteur principal au service stupéfiants à la zone de police Bruxelles-ouest. Il y a même des structures en bois qui sont greffées sur les plafonds. Tout a été mis en place de A à Z."