De plus en plus de phoques sur les plages belges: comment savoir s'ils doivent être secourus?

Si vous passez vos vacances à la mer du nord vous avez peut-être aperçu des phoques. Depuis environ cinq ans, ils sont de plus en plus nombreux à s'échouer sur le sable de nos plages, souvent pour le bonheur des visiteurs et des touristes. Certains se reposent, d’autres sont blessés. Résultat des courses, ils atterrissent à la clinique des phoques à Blankenberge qui a d'ailleurs accueilli son 500e bébé en détresse en mars.

Si vous ou l'un de vos proches s'est récemment rendu à la côte belge, vous savez sans doute que cette année, plusieurs phoques ont pu y être observés. Ostende, Nieuport, le Coq, plusieurs localité côtières n'échappent pas au phénomène.

C'est le cas du côté de Mariakerke, à l'ouest d'Ostende où la RTBF a pu observer l'un de ces animal sur la plage.