De plus en plus de livres risquent de ne pas arriver à temps sous le sapin

Le phénomène s’accentue à l’approche des fêtes de fin d’année. De plus en plus de livres, mangas et autres bandes dessinées arrivent avec beaucoup de retard en librairies. A tel point que de nombreux cadeaux n’arriveront pas à temps au pied du sapin de Noël. Une situation qui embarrasse commerçants, éditeurs et clients en quête de cadeaux. En cause, notamment : les problèmes d’approvisionnement en pâte à papier dans les imprimeries et des difficultés multiples au niveau de la chaîne de distribution.

Le cas d’une librairie wavrienne

Inaugurée en pleine pandémie dans le centre de Wavre, la librairie indépendante de Diane Platteeuw et Marie-Pierre Jadin a fêté son premier anniversaire il y a quelques semaines. Malgré un contexte difficile, le succès est au rendez-vous. Mais au prix de nombreux efforts. Car les obstacles sont nombreux. Depuis plusieurs mois, les deux cogérantes doivent faire face à un problème important : des difficultés croissantes d’approvisionnement en livres. Une situation qui s’aggrave à l’approche des fêtes de fin d’année. Du moins, pour certains titres.

"Les demandes sont plus importantes en décembre et de nombreux livres ne suivent pas", explique Diane Platteeuw. "Pour la Saint-Nicolas, par exemple, des clients ont été déçus de ne pas avoir reçu leurs livres, alors qu’ils les avaient commandés trois ou quatre semaines à l’avance".

Et pour la Noël, le constat est le même. "Des livres ont connu pas mal de succès à leur sortie, il y a trois mois. Et on voit aujourd’hui qu’on ne les aura pas pour les fêtes. Peut-être ne seront-ils même pas réimprimés. En tout cas, leur réimpression n’est toujours pas annoncée ! Il y a donc bien des problèmes de réapprovisionnement pour certains titres".

Cette librairie indépendante fait le maximum pour essayer de satisfaire ses clients. "Nous contactons par exemple des collègues pour essayer de dénicher un livre que nous n’aurions plus, afin de dépanner des clients. Mais ce n’est pas toujours facile de faire comprendre la situation actuelle. Nous pouvons en tout cas donner des conseils pour les commandes ou proposer d’autres livres".

Le boom des BD et mangas

Comme pour certains romans, les bandes dessinées (BD) et les mangas sont très recherchés ces derniers temps. "Le succès des BD, des livres de jeunesse cartonnés et des mangas poursuit sa croissance. L’augmentation est de 300% par rapport à 2019 pour les mangas", explique Benoît Dubois, directeur de l’ADEB, l’Association des Editeurs Belges. Cette forte demande est une des multiples raisons qui provoque des retards dans le réapprovisionnement en librairie. Mais il y en a d’autres.

Causes multiples

De nombreux facteurs expliquent l’accumulation des retards d’approvisionnement. "Il y a d’abord les problèmes liés à la pâte à papier", commente Benoît Dubois. "Pour les imprimeurs, les délais de livraison de papier ont presque doublé. On est passé de 6 semaines à plus de 12 semaines ! Maintenant, on est pratiquement à 6 mois d’attente. Il faut parler de retard, pas de pénurie, car la matière première ne fait pas réellement défaut."

Autres difficultés : l’augmentation du prix des matières premières et le conditionnement du produit. Les livres sont transportés dans des caisses en carton, matière également issue de la pâte à papier. "L’utilisation de ces caisses en carton a explosé (depuis la pandémie et l'e-commerce) avec les livraisons à domicile", souligne Diane Platteeuw.

Les problèmes de distribution constituent un autre facteur explicatif. De nombreux ouvrages accusent du retard parce qu’ils sont transportés par bateau ou par camion dans des conteneurs bloqués dans les porcs ou dans les centres de distribution. "Toute la filière du transport souffre de la crise sanitaire et le livre n’est donc pas épargné", souligne Benoît Dubois. Et comme dans la plupart des secteurs, la distribution est ralentie par la mise en quarantaine de certains travailleurs.

Après une relance post-confinement beaucoup trop rapide, après des problèmes de surstockage et des commandes gourmandes de certains pays (dont la Chine), le marché du livre a donc cumulé les difficultés ces derniers mois. Et c’est sans rappeler d’autres soucis intrinsèques au secteur de l’édition.

Hausse des prix

Les problèmes conjoncturels sont donc venus s’ajouter aux problèmes structurels. Et selon l’ADEB, la situation n’est pas près de s’améliorer. "L’an prochain, on doit s’attendre à une augmentation des prix du livre pouvant aller de 3 à 15%", affirme Benoît Dubois.

Quant à l’accumulation des retards en librairies, l’association espère un retour progressif à la normale. "Mais cela ne sera pas pour les prochains mois. Il faudra sans doute attendre la mi-2022". Pas de quoi décourager certains clients plutôt philosophes, comme ceux qu’on a rencontrés dans la nouvelle librairie wavrienne indépendante. "Je suis un peu surpris de voir que le secteur accuse du retard", affirme un lecteur. "Mais ce n’est pas grave. En cas de titre indisponible, je peux toujours choisir un autre livre qui est en stock".