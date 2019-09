De plus en plus de jeunes liégeois choisissent l'Université de Maastricht

Dans sa faculté, les cours se préparent en amont. " On est en petits groupes de douze ou treize personnes ", explique Elisabeth, 19 ans. " On doit lire des textes et répondre à des questions qu’on a rédigé ensemble en classe. Ils appellent ça apprendre en faisant. "

Pour Elisabeth, avoir 10 heures de cours par jour, c'est "anti-éducatif" - © RTBF

Pas de cours magistral pour Elisabeth : " on a des professeurs mais ils ne nous lisent pas la matière. C’est nous qui travaillons et il est simplement là pour rectifier si on se trompe. On retient mieux ".

Un professeur nous coache pour nous apprendre à gérer notre temps

La jeune femme a tourné le dos aux études liégeoises, sans regrets. " J’ai des amis qui ont cours de 8 heures à 20 heures. A Noël ils doivent étudier 600 pages de syllabus qu’ils ne mémorisent pas bien. Ça n’est pas pour moi ! "

Une université studieuse donc, où les guindailles ne seraient pas non plus en reste, avec " des associations très actives ". D’ailleurs, la sérieuse Elisabeth ne se prive pas de faire la fête. " On a un professeur attribué qui nous suit tout au long de l’année et nous coach pour apprendre à mieux gérer notre temps. Il nous conseille de nous ménager des soirées et des jours de libres pour nous reposer ".

Seul bémol : le coût de ces études. Elisabeth paye un minerval de 2000 euros, auxquels s’ajoute un abonnement annuel de train de 600 euros.

L’année passée, près de 170 jeunes liégeois ont démarré des études à l’Université de Maastricht. Il y a 5 ans, ces nouveaux inscrits n’étaient même pas 100.