De plus en plus de jeunes bruxellois renoncent à la voiture

Cela ne se voit pas quand on circule en ville, mais la voiture perd chaque année du terrain. Et si les embouteillages ne permettent pas forcément de s’en rendre compte, l’Institut bruxellois de Statistiques constate une baisse régulière de la motorisation des ménages depuis le début des années 2000. Ainsi, s’ils étaient 66% à posséder une voiture en 2003, ils ne sont plus que 53% en 2014. Une réduction qui s’explique notamment (et sans surprise) par une diminution du pouvoir d’achat des Bruxellois et par un manque d’attractivité de la voiture pour les déplacements quotidiens.

Parking, garage, assurance : avoir une voiture devient un luxe en ville Il y a plus de deux ans maintenant, Benoit César a renoncé à la voiture. Désormais, toute la famille (deux enfants) se déplace à vélo, en transports en commun, voire avec une voiture partagée quand c’est nécessaire. Un choix guidé par des raisons pratiques et que ce Bruxellois ne regrette pas du tout. D’autant qu’il a fait ses comptes ; "Notre budget annuel consacré aux déplacements est passé de 3600 euros par an à 2000-2500 euros chaque année."

Deux tiers des moins de trente ans n’ont pas de voiture Mais les familles ne sont pas les seules à remettre en question l’usage de la voiture. Les plus jeunes changent également d’attitude vis-à-vis de la voiture, constate l’IBSA. Ainsi l’évolution du taux de motorisation des 18-30 ans, est particulièrement révélatrice. Il est passé de soixante-neuf pour cent (dans les années 2000-2003) à trente-six pour cent en 2014. Un chiffre qui confirme la tendance des jeunes bruxellois à reculer l’âge du passage du permis de conduire. Or, on le sait, retarder l’âge de l’apprentissage de la conduite, a pour conséquence un usage plus faible de voiture par la suite. Il n’est dès lors pas impossible que l’on assiste à l’avenir à un recul encore plus important de la voiture dans le futur. Quant à savoir si tous ces jeunes renonceront définitivement à la voiture ou s’ils changeront d’avis plus tard ? L’IBSA constate en tout cas que 70% des couples avec enfants ont actuellement une voiture (pour seulement 55% en moyenne). La présence d’enfants en bas âge dans le ménage pèserait donc de façon significative dans le choix d’avoir une voiture.