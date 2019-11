De nouvelles perquisitions chez Nethys

Des perquisitions sont en cours dans le cadre du dossier Nethys. L'information de nos confrères du groupe Rossel a été confirmée par un administrateur de l'intercommunale Enodia. Une vague de perquisitions avaient déjà eu lieu le 18 octobre dernier.

Il s'agit donc d'une nouvelle étape dans le travail d'enquête confié au juge Frenay. C'est le parquet général de Liège qui gère cette enquête, à la suite de la plainte de la Région Wallonne, une plainte transmise par le ministre de tutelle Pierre-Yves Dermagne pour suspicion d'abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêts et association de malfaiteurs lors de la vente de Voo, Elicio et Win à d'autres entreprises. Ces perquisitions sont menées par l'OCRC, l'Office central pour la répression de la corruption, et visent des sociétés et des personnes.

Un conseil d'administration d'Enodia est à l'ordre du jour de ce jeudi, à 14h.