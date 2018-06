De nouvelles intempéries dans le sud-est du pays

Caves inondées, route fermée à la circulation… Ce matin, l’heure était au constat pour les habitants de Tintigny, ou de Meix-devant-Virton. Une trentaine de caves ont été inondées hier soir, vers 20h. "Il est tombé 60 litres/m² sur une demi-heure", souligne Pascal François, bourgmestre de Meix-devant-Virton.

Des orages d'une intensité importante ont éclaté de façon très localisée, nécessitant l’intervention des pompiers de Virton et Etalle, mais aussi l’appui des postes de Marche, Bastogne, et Florenville. La zone de secours Luxembourg a comptabilisé une soixantaine d'interventions dans la nuit de dimanche à lundi.

A Léglise, la petite école de Les Fossés accueillera à nouveau les enfants dès mardi, après deux jours de nettoyage. Trois centimètres de boue recouvraient le rez-de-chaussée suite aux pluies intenses qui se sont abattues samedi soir. Une vérification des installations électriques était également nécessaire, et les sanitaires n'étaient plus en état de marche.

Cet après-midi, de nouvelles pluies, particulièrement intenses, se sont abattues dans la moitié sud-est du territoire. A Meix-devant-Virton, les habitants sont en alerte et craignent de nouvelles coulées de boue. Selon les prévisions de l'IRM, ce soir et pendant la nuit, la pluie devrait encore arroser une grande partie du sud-est du pays, les cumuls pourraient atteindre entre 50 et 60l/m2.