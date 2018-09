De nouvelles installations pour le club d'athlétisme "la Rusta" à Tournai

Un hall sportif, une buvette avec vue sur la piste, une tour de chronométrage... L'investissement tourne autour des trois millions d'euros.

L'inauguration des nouvelles installations a eu lieu vendredi. Le lendemain, nous sommes allés assister à l'entraînement. Et c'était clairement l'enthousiasme qui dominait !

Que ce soit grâce aux nouveaux bâtiments ou un effet des récents championnats d'Europe, la rentrée est excellente. "En cinq séances, on en est déjà à 120 inscriptions, explique Denis Kraï, secrétaire du club. Habituellement, il nous faut deux à trois mois pour arriver à un tel nombre d'inscrits !"

Ce samedi, il fasait beau. Les athlètes - petits et grands – se sont entraînés en plein air. Mais d'ici quelques mois, ils pourront si nécessaire continuer à l'intérieur. "En hiver, ce sera parfait, s'exclame Ludovic Fenaux, membre du club. On va pouvoir s'entraîner dans de nouvelles installations."

Dans la nouvelle salle, on pourra lancer le poids, sauter en hauteur, en longueur ou à la perche ; et courir, bien sûr, sur quatre couloirs de soixante mètres.

"En tant qu'entraîneur, c'est beaucoup plus simple car on peut se permettre de proposer des disciplines qu'on ne peut normalement pas pratiquer en raison des conditions climatiques, développe Nicolas Bal, entraîneur des pupilles. Imaginez : courir et sauter des haies sur un sol glissant, cela peut s'avérer dangereux. Ici, désormais, le problème ne se posera plus !"

Jusqu'ici, la saison froide était toujours une période critique. Beaucoup d'enfants manquaient des séances, ce qui affectait leur préparation. La trêve hivernale, c'est désormais terminé à la Rusta !