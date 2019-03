Une cinquantaine de places supplémentaires sont disponibles, depuis mercredi, dans le parking couvert et gratuit de la gare des Guillemins à Liège. Il s'agit de double racks qui permettent de superposer deux vélos en hauteur. C'est une première en Wallonie, précise Elisa Roux, la porte-parole de la SNCB. Et c'était une nécessité, on constatait que le parking était complet et on avait une forte demande des personnes qui venaient prendre leur train à vélo en gare de Liège-Guillemins. Il y avait vraiment une nécessité.

De nouvelles doubles places pour le parking vélos des Guillemins - © Tous droits réservés

Des parkings saturés

Les parkings vélos actuels étaient en effet saturés. ProVélo, qui gère les parkings et le point vélo, le confirme. Rien que pour le parking sécurisé et payant de 36 places, il y a une liste d'attente de 40 personnes, confirme Emmanuelle Garrot, responsable de ProVelo Liège. Et presque tous les jours, le parking gratuit et couvert mais aussi les parkings extérieurs ne peuvent absorber les demandes et de nombreux vélos. Pour preuve, les nombreux vélos accrochés un peu partout sur la voie publique. Pour la jeune cycliste que nous avons rencontrée dans le parking, cette augmentation de places va dans le bon sens : chaque fois que je prends le train, j'utilise le parking. Je viens de Gand et là, presque tout le monde utilise le vélo et donc les parkings vélos sont beaucoup grands mais c'est bien que ici ça s'améliore. C'est indispensable quand on est cycliste; à la gare, c'est parfois insécurisant pour les vélos mais ces parkings sont la solution. J'ai laissé mon vélo tout le weekend et j'étais sure qu'il serait encore là.

En 2018, plus de 10.000 vélos se sont garés dans les emplacements de la Gare des Guillemins, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et la demande devrait encore croître dans les années qui viennent : il y a une explosion du vélo, du vélo électrique, confirme Emmanuelle Garrot, et il y a aussi une politique de la Ville de Liège, menée en ce sens, avec le développement de pistes cyclables et un encouragement à préférer le vélo en ville; on s'attend bien sur à ce que les places de parkings vélos soient bien occupées.

Remplacer le "Kiss and Ride" par un parking vélo ?

Une étude vient d'être lancée ce lundi via la page Facebook de ProVélo. Les utilisateurs du parkings recevront pour leur part un petit flyer sur leur vélo. L'objectif est de déterminer les habitudes des cyclistes, pour déterminer les lieux qui accueilleront les nouveaux emplacements de parkings vélos, précise Emmanuelle Garrot. La SNCB s'interroge sur la pertinence d'installer un parking vélo à la lace du "Kiss and Ride" à l'arrière de la gare. Notre questionnaire, outre le fait de demander à nos utilisateurs quelles améliorations on pourrait apporter à notre parking, pose la question d'où proviennent les cyclistes qui viennent garer leur vélo. Est-ce qu'il y en a qui viennent par l'arrière de la gare et qui pourraient être intéressés par cet emplacement ?

547 places à Liège Guillemins en 2025

A terme, l'objectif de la SNCB est encore d'augmenter le nombre de parkings vélos. A Liège, mais partout dans le pays. On souhaite améliorer l'intermodalité et en particulier la combinaison train-vélo; et donc renforcer l'accueil de vélos dans les gares. D'ici 2025, on va créer 50.000 emplacements vélos supplémentaires en Belgique. Il y en a 10.000 actuellement. Des investissements importants sont prévus pour renforcer le confort et la sécurité des parkings vélos.