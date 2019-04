De nouvelles arrestations dans le cadre de la mort d'un Limbourgeois à Rochefort

De nouvelles arrestations ont été ordonnées dans le cadre de l'assassinat d'Hilal Makhtout, un homme de 33 ans originaire de Nieuwe Kempen (Genk) et dont le corps avait été retrouvé le mois dernier à Rochefort. Un jeune homme s'est présenté à la police vendredi dernier. Il a entre-temps été placé sous mandat d'arrêt et doit comparaître ce vendredi devant la chambre du conseil de Tongres. Une semaine plus tôt, le frère de ce suspect avait été incarcéré. Huit personnes sont aujourd'hui soupçonnées d'être impliquées dans la mort violente du trentenaire.

Le samedi 9 mars, Hilal Makhtout avait été surpris par plusieurs personnes masquées à son domicile de Nieuwe Kempen. Ces individus l'avaient molesté dans son garage. La police avait ouvert une enquête le 12 mars et un colocataire de la victime, âgé de 25 ans, a été arrêté. Le frère de ce colocataire et un homme de 22 ans, originaire de Peer, avaient également été placés sous mandat d'arrêt.

Un jour plus tard, le mercredi 13 mars, le cadavre d'Hilal Makhtout a été retrouvé dans un chalet de vacances à Rochefort-Forzée. L'enquête a révélé que la victime avait été maltraitée et torturée. Des traces de brûlures avaient également été relevées.

La mort du jeune homme s'inscrirait dans le cadre de la disparition d'une partie de cargaison de cocaïne de 3 kilos, d'une valeur de rue de 100.000 euros.