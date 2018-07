De nouveaux jeux de plein air ont fait leur apparition dans les parcs bruxellois

"On est en train d’apprendre le franchissement d’obstacles, avec plusieurs mouvements, explique Sven, un passionné de la discipline. Ici, je leur montre l’un des mouvements le plus utilisés. C’est bien assez pour une découverte."

En face de lui, il y a huit gardiens de parcs, plutôt perplexes.

Des sports "innovants" pour un public délaissé

Le parkour, comme une dizaine d'autres sports de plein air, sont testés en condition réelle cet été dans plusieurs parcs. "L’idée, c’est de pouvoir promouvoir une série de sports innovants dans le but aussi de toucher des publics que l’on touche plus difficilement, commente la coordinatrice chez Bruxelles-Environnement. Je pense notamment aux filles, aux seniors ou aux familles. Faire du sport en famille par exemple."

Parmi les autres sports testés cet été, il y aura ainsi le disc-golf, le street-basket ou le touch rugby. Des activités plus souples et plus légères que les disciplines sportives classiques puisqu’elles ne nécessitent pas non plus d'infrastructures lourdes ou coûteuses.