De nombreux policiers en maladie dans les zones Bruxelles-Ixelles, Montgomery et en province de Liège

Olivier Fortunato, délégué permanent SNPS, Syndicat national de la police et des services de sécurité confirme les informations de la DH indiquant que plusieurs policiers seront en maladie, à partir de demain. On parle de 80% des équipes de la Brigade d'intervention (BTI) à Bruxelles-centre. Au Ixelles, un commissariat a déjà dû être fermé en raison de l'absence de personnel.

Les policiers entendent protester contre l'absence de considération du politique quant à leurs conditions de travail. "Le dossier sur la statutarisation du personnel n'avance pas. Sur la réforme des pensions, rien n'avance", rapporte Olivier Fortunato. Les policiers protestent également contre leurs conditions de travail et les réquisitions incessantes dans certaines zones de police et au sein de la police fédérale. "Ces réquisitions font notamment suite au dépôt d'un préavis de grève qui court jusqu'aux élections de mai 2019. Ces réquisitions sont maladroites et irrespectueuses".

Sommet mercredi,jeudi,vendredi?

Au sein de la zone Montgomery (Etterbeek, les deux Woluwe), on confirme le nombre élevé de policiers sous certificat de maladie. Ce mardi, au sein des services d'intervention, un policier sur cinq était absent (25 policiers sur 125). Et la situation pourrait encore évoluer dans les prochaines heures. Ce qui pourrait compliquer l'organisation prévue pour le sommet européen qui commence ce 17 octobre.

En province de liège, les demandes de réquisitions viseraient des membres de la police fédérale (basée à Vottem). Ici aussi, ces réquisitions auraient conduit des équipes à se mettre en maladie.