Neder-over-Heembeek: de la poudre blanche dans un colis, le centre de tri Bpost évacué

Un paquet suspect a été découvert, jeudi matin vers 09h00, au centre de tri postal de Neder-over-Heembeek, indique la police de Bruxelles. Une poudre suspecte se trouvait dans une enveloppe. La police et les pompiers sont sur place et la protection civile a été appelée pour évacuer l'objet suspect.

Deux personnes sont entrées en contact avec l'enveloppe et le lieu de travail a été évacué. "Par mesure de précaution ils ont été décontaminés et placés en quarantaine en attendant leur transfert vers l’hôpital", explique Walter Derieuw, le porte parole des pompiers de Bruxelles. "Ils ne présentent toutefois pas de symptômes d'une intoxication éventuelle", précise-t-il. Le hall de triage a été évacué et fermé. Des pompiers équipés de combinaisons anti-produits dangereux ont placé l'objet dans un fût hermétiquement fermé. Le colis à été remis ensuite à la Protection civile pour analyses.