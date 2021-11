De la finance à la boulangerie, la savoureuse reconversion de Vincent

La dernière fournée refroidit encore et Vincent Linard nous fait déjà saliver en façonnant la suivante : "C’est notre spécialité : un pain de campagne mi-gris à base de blé et de levain de seigle auquel nous ajoutons quatre graines". L’histoire fait rêver et elle se raconte les mains dans la farine. Il était une fois un jeune homme qui aurait pu faire carrière dans la finance ou l’immobilier mais qui allait être rattrapé par les souvenirs d’enfance, ceux qui lui rappelaient le goût du bon pain. "Moi, je suis un Bruxellois de trente-cinq ans. J’ai longtemps travaillé dans l’immobilier commercial et avant cela dans l’audit. Aujourd’hui je me suis reconverti dans la boulangerie artisanale, après avoir suivi une formation en boulangerie bio au levain naturel, dans le sud de la France".

Boulanger oui, mais pas à n’importe quel prix

3 images La fermentation lente donne plus de goût au pain et de meilleures nuits au boulanger © Tous droits réservés

Sa boulangerie "Levain" ouvre en avril 2021, à Woluwe-Saint-Lambert. Une reconversion dans laquelle Vincent Linard n’a pourtant pas foncé tête baissée. Commencer la journée à une heure du matin, très peu pour lui. "Je voulais conserver une vie en dehors de l’atelier ou du magasin, donc j’ai choisi la fermentation longue, qui donne plus de goût au pain et me permet de me lever un peu moins tôt". Pas de grasses matinées pour autant. Lever à quatre heures, une semaine, à six heures, l’autre semaine. Fermeture les lundis et mardis. Cet horaire lui évite d’être en décalage permanent avec ses proches. Il devrait aussi permettre de recruter plus facilement. "Avec des horaires plus humains, tout le monde est gagnant".

Le guide des boulangeries et pâtisseries artisanales de Bruxelles vient de paraître

3 images Tartine et Boterham, édition 2022, reprend plus de soixante boulangeries et pâtisseries "artisanales" © Tous droits réservés

Cette arrivée des "néo-boulangers" ne surprend pas tellement Gery Brusselmans, coordinateur du guide Tartine et Boterham. Depuis quelques années, il voit apparaître des "petits nouveaux" dans le monde de la boulangerie, à Bruxelles, comme dans d’autres grandes villes européennes. "Des artisans, attirés par le côté très "manuel" du métier, à la fois, authentique et gustatif". Mais cette qualité à un prix et cela explique sans doute que ces commerces se sont installés dans les communes du sud et de l’est de la région bruxelloise. "Ces boulangers ont aussi souvent en commun, une volonté d’ajuster leurs horaires et leurs jours de fermeture afin de mieux concilier vie professionnelle et vie privée". Selon Gery Brusselmans, il y aurait, aujourd’hui encore, un millier de points de vente de pain en région Bruxelloise, dont une soixantaine figure dans l’édition 2022 du guide Tartine et Boterham. Pour y figurer, les critères retenus prévoient que 80% de ce qui est vendu en magasin doivent être réalisés en atelier, sur place ou à proximité et avec des produits de qualité. Des critères, certes un peu flous mais qui ont l’avantage d’exister car en Belgique, en l’absence de réglementation, rien n’empêche une boulangerie de se prétendre "artisanale", quelle que soit sa manière de travailler le pain.