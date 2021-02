De l'influence du confinement sur le boom du manga

Déjà fort prisés, les mangas, ou bandes dessinées japonaises, cartonnent encore plus en ce moment. Un succès apparemment dû au confinement, un repli forcé qui pousse les ados à se plonger dans ces univers dessinés qui se déclinent également en dessins animés.

Et cet engouement particulier a gagné les plus jeunes, comme Charlotte, douze ans, qui s’est plongée très récemment dans cet univers et qui, depuis, ne peut plus s’en passer "C’est grâce à un Youtubeur, il regardait un Manga et du coup j’ai voulu le regarder aussi, raconte la jeune adolescente, "et puis une amie m’a conseillé énormément d’animés, je les ai regardés et j’y ai pris goût".

"Dans les mangas, je trouve qu’il y a énormément d’expressions qui ne sont pas comme nous les humains qui cachons beaucoup nos sentiments, j’apprécie énormément leurs histoires" poursuit cette nouvelle fan du genre.

Une communauté Manga

L’influence de l’entourage et des célébrités y joue un rôle. Mais le confinement y est aussi pour quelque chose "Ces ados regardaient des animés sur Netflix pendant le confinement et dès que le confinement a été fini, tout le monde est venu me demander des figurines Naruto, des mangas Naruto, les éditeurs étaient en rupture" constate ainsi Laurent, libraire à Mons.

Les enfants et les ados ne sont pas les seuls amateurs de mangas. Beaucoup de jeunes adultes ont grandi avec l’influence de dessins animés japonais.

Ainsi, à 26 ans, Dalil ne jure que par le seinen manga. Des mangas qui ciblent un public mature et de sexe masculin. "On y trouve des personnages qui ont plus d’aspérités et beaucoup d’éditeurs en profitent pour creuser certaines thématiques sociales" confie Dalil.

Comédie, policier, science-fiction, dans le manga, il y en a donc pour tous les goûts et surtout, pour tous les âges. Attention cependant, certains d’entre eux ne sont pas à mettre entre toutes les mains.