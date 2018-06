De l'ecstasy dans le pudding: 7 et 10 ans de prison pour l'assassinat d'un octogénaire

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné jeudi Christa D.V. et Johnny N. à 7 et 10 ans de prison respectivement, pour l'assassinat de Robert Paridaens, âgé de 89 ans, en novembre 2013. Trois membres de la famille de la victime, son beau-fils Oscar D.V. (entre-temps décédé), sa petite-fille Christa, et le mari de cette dernière, Johnny, ont avoué avoir incorporé de l'ecstasy à un pudding à la vanille servi à l'octogénaire.

Le décès de Robert Paridaens a d'abord semblé être de cause naturelle. Mais le parquet de Hal-Vilvorde a ensuite entamé une enquête judiciaire après avoir eu vent d'une dispute entre la victime et son beau-fils à propos d'une question d'héritage. Une autopsie ainsi qu'une analyse toxicologique ont été exécutées, desquelles il était ressorti que l'homme était mort des suites d'une overdose d'ecstasy.

Son beau-fils, Oscar D.V. (67 ans), Christa (43 ans) et le compagnon de celle-ci, Johnny N. (47 ans) ont été interpellés et placés sous mandat d'arrêt. Tous trois ont avoué les faits et déclaré avoir tué Robert Paridaens car celui-ci était devenu odieux. Oscar D.V. est entre-temps décédé. Seuls Christa D.V.et Johnny N. ont donc été poursuivis.

Le tribunal a reconnu que la relation entre la victime et ses proches était très tendue et que l'octogénaire pouvait se montrer insultant, mais il n'estime pas qu'il s'agit d'une provocation. Les juges ont estimé que Christa D.V. avait principalement souffert de la situation. Elle a été condamnée à une peine plus légère que son compagnon.