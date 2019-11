De l'argent wallon pour aider les communes "zéro déchet": Comines, Ath, Dour, Quiévrain,...

Les communes "zéro déchet" vont recevoir plus de subsides (cinquante centimes par habitant) dès le 1er janvier 2020. La ministre wallonne de l'environnement, Céline Tellier l'a annoncé ce mardi. Une manne qui est destinée à mettre en place ou soutenir des initiatives locales qui font maigrir les poubelles.

Il faut noter qu'à l'heure actuelle chaque wallon produit plus de 500 kilos de déchets en une année. Dans les communes "zéro déchet", on s'est fixé un objectif: moins de 100 kg de déchet, par an et par habitant. Ce n'est pas pour tout de suite, car l'effort est important, mais l'échéance a été fixée à 2025.

Comment y arriver? Via des actions telle que le compostage collectif, l'utilisation de gobelets réutilisables pendant les festivités,... Ces communes mettent en avant les petits producteurs, les circuits courts, elles misent par ailleurs sur le réemploi, la récup...

Si vous habitez Comines, Ath, Dour ou Quiévrain par exemple, vous devriez en avoir entendu parler. Puisque vous habitez dans une commune zéro déchet! Des communes qui recevront donc un coup de pouce supplémentaire de la Région Wallonne.