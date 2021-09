De l’argent pour les idées vertes des Carolos

Des énormes citrouilles attendent leur tour pour passer à la casserole. Le potager de l’entreprise de formation par le travail AID Soleilmont est luxuriant. Même si la météo estivale n’a pas été de leur côté, les cultivateurs sont fiers de ce qu’ils ont déjà accompli. "J’ai encore livré hier le restaurant Notre Maison qui se trouve dans le centre-ville au boulevard Tirou," explique Nicolas Léonard le directeur de l'EFT. Le restaurant propose un plat du jour composé en grande partie des légumes cultivés à Couillet. Une collaboration rendue possible par les 10.000 euros de soutien financier de la ville.

Hélène Hainaut travaille pour le cabinet de l’échevin, Xavier Desgain. Le critère pour obtenir un soutien de la ville ce n’est pas uniquement la protection de l’environnement. "En sélectionnant les dossiers, on essaye vraiment de valoriser l’économie circulaire, le partenariat entre les différents acteurs. Privés, associatifs, publics, citoyens. Et ici on a l’exemple parfait du projet vert qui a du sens."

Avoir un vélo à disposition et pouvoir se familiariser avec la conduite en ville. C’est la première étape

Autre quartier de Charleroi, Monceau-Fontaine est un site qui regroupe plusieurs associations et entreprises de formation par le travail. Noémie Fiore s’occupe d’un parc de vélos électriques. "Tous les acteurs de Monceau-Fontaine peuvent les utiliser. C’est grâce au subside de la ville que nous avons pu les acheter. Professionnels, stagiaires, visiteurs, tout le monde peut choisir ici de se déplacer à vélo. Ça peut être pour se rendre à une réunion ailleurs ou pour rentrer chez soi aussi."

Des projets verts soutenus par la ville de Charleroi. Un nouvel appel est lancé pour les nouvelles idées. Les idées des Carolos peuvent être soumises en ligne. L’appel concerne les associations mais aussi les citoyens qui seraient dans une association de fait (groupe de quartier, club de foot, collectivités diverses). Et pas besoin d'être déjà actif dans l'environnement. Les bonnes idées vertes de tout le monde sont attendues. Dossier à remplir pour le 27 octobre 2021.