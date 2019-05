De jeunes carolos sous l'Arc de Triomphe pour les commémorations de l'Armistice.

« Elles ont été sélectionnées suite à un travail de recherche sur la montée du nazisme. Ensuite sur un travail argumenté autour du parallèle entre la montée du nazisme et les montées des extrémismes actuels » explique Frédérique Georges, professeur de français à la Samaritaine à Charleroi. Elles, ce sont les élèves de 4ème de la section « services-sociaux » de cette école professionnelle.

Et ces jeudi 9 et vendredi 10 mai, vingt-cinq d’entre elles participeront donc à un voyage à l’invitation de l’Office National Français des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. Le point d’orgue de ce mini-trip aura lieu à Paris jeudi soir. Avec des élèves français elles auront l’honneur de raviver la flamme du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe. Elles seront encadrées par le service Hainaut Mémoire du service de l'Education Permanente ainsi que du War Heritage Institute.

Un voyage qui aura débuté par la visite du site du Mont-Valérien, dans le département des Hauts-de-Seine, une forteresse ou plus de mille résistants et otages furent exécutés par les Allemands entre 1941 et 1942.

Ce mini-trip parisien a fait l’objet d’une rencontre aujourd’hui entre les élèves et les représentants de Hainaut Mémoire afin de préparer au mieux ce déplacement. Un honneur dont il faudra se rendre digne.