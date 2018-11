De graves infractions environnementales commises pendant des dizaines d'années à Mettet ?

C'est le Vif l'Express qui dévoile l'information sur son site internet. Il serait question de dépôts illégaux de déchets sur le site d'une ancienne carrière. Et c'est la commune elle-même qui est pointée du doigt.

Selon le Vif, c'est le service technique de la commune de Mettet qui aurait déversé illégalement des déchets pendant 23 ans dans la carrière de Biesmerée.

Des matières qui auraient dû se retrouver dans des filières de recyclage, comme du béton armé, des pierres, des boues d'avaloirs et - plus inquiétant - des pneus, du bitume et même de l'amiante...

La situation serait connue depuis des années. Ces dépôts illégaux ont encore été dénoncés récemment par la directrice générale de la commune, qui a rendu un rapport accablant, juste avant les élections. Sans que les politiques ne réagissent.

L'affaire ne semble pas émouvoir les autorités locales

Et pourtant, les faits dénoncés par nos confrères du Vif, s'ils sont avérés, s'apparentent à de véritables infractions environnementales.

Les seuls qui réagissent sont les futurs conseillers communaux Ecolo. Par communiqué, ils dénoncent la passivité des échevins et du bourgmestre qui semblent ne pas mesurer la gravité des faits ; et qui évoquent "un héritage du passé".

Ecolo interpellera d'ailleurs au Parlement le ministre wallon de l'Environnement afin que la Région wallonne mette fin à cette situation, qu'elle établisse les éventuelles responsabilités judiciaires, et que des solutions soient mises en œuvre pour réhabiliter le site de la carrière.