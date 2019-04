De futurs ouvriers du tram de Liège en formation au Centre Construform à Flémalle

Ouvrier de voirie: un métier qui figure sur la liste des 88 fonctions critiques en Wallonie. Pour les entreprises de voirie, recruter n'est donc pas toujours aisé.

Or, des ouvriers de voirie, il va en falloir notamment beaucoup pour le chantier du tram de Liège. Colas, l'entreprise chargée de ces travaux, s'est tournée vers le Forem et le Centre de compétence Construform pour bénéficier des premières formations "Coup de poing pénuries". Il s'agit d'une nouvelle possibilité de formations sur-mesure venue renforcer les mesures déjà mises en place pour lutter contre les pénuries.

Une formation spécifique de vingt semaines

La formation de 26 futurs ouvriers de voirie, attendus sur le chantier du tram de Liège en septembre prochain, est en cours au Centre Construform de Flémalle que dirige Daniel Châtelain: "Un "Coup de poing pénuries", c'est une réponse à une ou plusieurs entreprises pour minimum huit personnes. Sur base du référentiel de formation des poseurs routiers, on a mis en place une formation spécifique qui répond aux besoins de Colas, en fait. L'ensemble de la formation dure vingt semaines, dix en entreprise et dix en centre de formation. Il y a une grosse demande sur les métiers de "voiristes"."

Pierre Morrier, le directeur de l'agence de Crisnée de Colas, confirme qu'il n'est pas évident de trouver des ouvriers de voirie: "Soit on les débauche à la concurrence et on n'aime pas trop. C'est plutôt à nous de les former. Il n'y a pas besoin d'avoir un "pédigrée", en tous cas, ou un certificat de formation. La formation du Forem peut déjà y répondre et puis nous complétons cela par des formations sur nos chantiers. On cherche toujours des jeunes, des jeunes motivés, parfois des moins jeunes. On a besoin d'une main d’œuvre en permanence. A la période cruciale de la construction du tram, on aura besoin d'environ 160 personnes, temps pleins, pour la voirie."