De fausses convocations vous priant de vous rendre à la maison communale de Schaerbeek circulent en ce moment

Le document papier invite des citoyens à se rendre au guichet « population » de Schaerbeek à une heure et une date bien précise ; ce qui n'est en principe jamais le cas.

On peut le reconnaître assez facilement : il porte l'ancien (et non le nouveau) logo de la commune, à savoir une reproduction du bâtiment de la place Colignon. Il n'est pas non plus signé par le secrétaire communal.

La commune s'en est rendue compte car plusieurs personnes se sont présentées au guichet, munies de ce courrier.

La commune a décidé de porter plainte. Elle ne connait pas à ce stade la motivation du ou des auteurs de la lettre.