De Chirico, aux origines du surréalisme belge: la prochaine grande expo à Mons

L'exposition consacrée à Niki de Saint-Phalle ("Ici tout est possible", jusqu'au 13 janvier) bat son plein et déjà, le Musée des Beaux-Arts de Mons (BAM) annonce sa future affiche. Il s'agira d'une rétrospective de l'œuvre de l'artiste italien Giorgio De Chirico (1888-1978). Une exposition qui se tiendra du 16 février au 2 juin. 30 œuvres de ce peintre seront prêtées par le Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, elles seront mises en relation avec les œuvres de trois artistes belges surréalistes: Paul Delvaux, René Magritte et - une artiste moins connue - Jane Graverol.

De Chirico est un peintre inclassable, il a connu une carrière très longue, avec des périodes très différentes. D'abord salué par la critique de son époque pour son œuvre "métaphysique", il a ensuite opéré un virage vers la peinture classique, ce qui a déplu à ses contemporains surréalistes français. Cette exposition permettra de mieux comprendre le travail de ce peintre italien énigmatique ainsi que son influence sur trois peintres belges.

C'est la première fois en Belgique qu'une exposition présentera l'œuvre de Giorgio De Chirico dans son ensemble.