De 8 à 16 millions : le coût de la rénovation de la piscine du Neptunium à la dérive, Schaerbeek en appelle à Sophie Wilmès

C’est un chantier qui devait coûter aux environs de huit millions d’euros. Mais la facture atteindra vraisemblablement le double ! La rénovation de la piscine du Neptunium, à Schaerbeek, part à la dérive. Les vannes des surcoûts sont ouvertes et plus rien ne semble les arrêter ! "Année après année, ce chantier, pour de bonnes et de mauvaises raisons, a commencé à déraper. Maintenant, nous disons stop", s’énerve Vincent Vanhalewyn (Ecolo), échevin des Travaux publics.

Car les suppléments sont à charge de la commune bien qu’elle ne mène pas les travaux. Le maître d’ouvrage s’appelle ici Beliris, l’accord de coopération entre l’Etat fédéral et la Région bruxelloise. Celui-ci est présidé par la Première ministre, Sophie Wilmès (MR). Les autorités communales vont lui adresser un courrier officiel ainsi qu’à Rudi Vervoort (PS), ministre-président de la Région bruxelloise.

1,9 million d’euros au départ pour la commune

Tout commence en 2016 : Schaerbeek et Beliris signent un accord pour rénover le Neptunium, le bassin de natation communal, construit en 1953, petite merveille moderniste. Le chantier concerne les parties aquatiques à savoir la piscine et les douches afin de mettre l’ensemble aux normes d’hygiène et de sécurité. Les autres parties du bâtiment (cafétéria, salles de sport), seront réaménagées plus tard. Beliris se charge de gérer le chantier et le finance à hauteur 6,5 millions d’euros. Quant à Schaerbeek, sa participation au budget est de 1,9 million. Mais – et ce n’est pas rien -, elle s’engage à payer les éventuels dépassements.