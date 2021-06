Dans une exposition interdite aux moins de 18 ans, le MIMA retrace l’histoire du dernier cinéma pornographique de Bruxelles

Entrée du balcon © Tom Denis

Une expérience immersive

Une porte qui grince… Et nous entrons sur le balcon du cinéma ABC.

Avant que nos yeux s’habituent à l’obscurité. Une odeur étrange vient nous déranger. "Un petit diffuseur de javel est dissimulé quelque part dans la salle", révèle Antoine, l’un des concepteurs de l’installation, "d’après les témoignages, ça sentait toujours la javel avec, en dessous, une sorte de sous odeur de tabac froid et de sperme. On a essayé de travailler ce fumet ", plaisante-t-il. Sur le sol, des chaussettes visiblement usagées et des mouchoirs sont dispersés un peu partout. Au milieu de la salle, un personnage semble figé dans l’un des sièges. "C’est Guy", continue Antoine "C’est un habitué qui était très enthousiaste lors des strip-teases. Quand on actionne la manivelle, il s’active lui-même. C’est pour rendre le spectateur plus actif dans la salle. Il peut venir faire profiter à Guy du spectacle". Le décor est planté avec un certain humour et une dose de malaise. Le film commence… Les scènes sont sans filtre, les coupures dans la bobine déstabilisent le spectateur non initié.

"Dans cette installation, l’idée est de montrer ce que les archives de l’ABC ne montrent pas", explique Raphaël Cruyt, le directeur artistique du MIMA. "Ce que l’on voit dans la majeure partie de l’exposition, c’est ce que les gens connaissent de ce cinéma : la façade, les peintures en vitrine, les photos censurées. Il y a toute une sorte d’art brut là-dedans, il y a aussi toutes les affiches de cinéma. Une fois que l’on avait payé, on entrait dans un autre monde. C’est ce que les artistes du collectif Gogolplex ont voulu créer ici".