Dans les fermes maraîchères, le retour de la pluie fait des heureux

La pluie est revenue, et elle a fait du bien aux pelouses et aux jardins. Mais pour les professionnels du secteur agricole, cette canicule aura posé de nombreux problèmes auxquels il a fallu s'adapter. C'est le cas aux Jardins de Myrtille, une ferme maraîchère de Forchies-la-Marche qui s'est spécialisée dans la production de légumes bio. Les tomates ont poussé plus rapidement que l'habitude, et certaines salades n'ont pas résisté au manque d'eau. Des hectares de culture qui pendant des semaines n'ont pas vu arrivé l'eau. Cela peut poser problème, et ce sera le cas cette année. Les tomates de Jean Francois Michiels sont réputées pour leur saveur, elle sont arrivées tout simplement plus tôt qu'à l'habitude mais, au terme de la saison, la production devrait baisser d'environ 20%...

Pour les légumes verts, la canicule a été intraitable. Pas désemparés, Jean-Francois et son épouse, ont tout simplement remplacé les plants par d'autres. Des lignes de salades entières ont été décimées par le soleil. Leur ferme a besoin d'une attention constante. Les salades ont eu du mal, par contre pour d'autres légumes tout va bien...

La pluie est donc la bienvenue. Il y aura un peu moins de tomates cette année, même si finalement les tomates en grappe ont bien passé le cap de la canicule... Et pour les salades il n'est pas trop tard... Philosophe, Jean-François est donc serein, il a grandit dans la ferme familiale, et il sait qu'en matière de culture, rien n'est jamais acquis.