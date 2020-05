Dans les coulisses des hôpitaux : un hommage aux travailleurs invisibles

Quelques jours plus tard, Marie Saintenoy contactait l’hôpital Ambroise Paré, puis commençait ses rencontres avec les services "de l’ombre". "J’y ai été très bien accueillie", raconte-t-elle en nous montrant ses photos. "Ici par exemple, j’étais avec un technicien biomédical, en charge de la maintenance des machines. Ces photos ont été prises avec tout le personnel des cuisines, qui travaille à la chaîne pour fournir des centaines de repas, tous les jours. Là, ce sont les agents de sécurité. Le service informatique, encore plus dans l’ombre que les autres. Et pourtant essentiel pour faire tourner l’hôpital".

Avec leur accord, elle suit tous ces travailleurs dans leur quotidien. Elle se retrouve au cœur de la lingerie du grand hôpital, un lieu clé, où la charge de travail s’est considérablement alourdie ces derniers mois. "Notamment parce que les patients covid arrivent quasiment sans affaires personnelles, il faut leur fournir beaucoup plus de linge, tout doit être sans cesse décontaminé…" Entre deux prises de vues, des confidences, parfois… Des récits émouvants, des images qui resteront. "Comme cette dame qui me disait que d’ordinaire ils fournissent les linceuls à la demande, ils les amènent dans le service qui en a besoin. Avec la crise que l’on a connue, parfois c’était par paquet entier qu’il fallait amener les linceuls. C’est choquant, cela témoigne de l’ampleur de la maladie. Même si on ne voit pas les corps. Ce camion frigorifique, aussi, qui venait en support de la morgue…"

Agents de sécurité : une présence indispensable - © M.S.

Elle a parfois les larmes aux yeux quand elle en parle, et ses photos véhiculent une grande charge émotionnelle. "D’ailleurs je n’arrive pas à choisir celles dont j’aimerais faire un diaporama, elles me parlent toutes tellement !". Marie Saintenoy a écarquillé les yeux lorsqu’elle a vu les équipes de nettoyage passer la lingette sur chaque centimètre carré de services entiers. "Le moindre bouton, le moindre verrou, les barreaux des lits… Tout doit être parfaitement propre, car en ce moment on prépare la reconversion de certains services covid-19 en unités plus spécialisées, comme avant. Vu que le nombre de cas diminue dans les hôpitaux, on revient à une situation plus normalisée, et cela mobilise aussi de nombreux travailleurs".