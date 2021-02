Dans les coulisses d’une visite royale à Charleroi. Mais à quoi ça sert?

Mais à quoi peut bien servir une visite royale dans un hôpital ? C’est avec cette question que nous nous sommes rendus à l’hôpital Marie Curie à Charleroi ce jeudi matin. La réponse est arrivée très vite d’une secrétaire médicale en orthopédie. Dans la haie d’honneur à l’entrée avec ses collègues, elle explique que "c’est un moment de gaieté. Un peu de bonheur et de soutien dans ces moments difficiles qu’on vit depuis presque un à l’hôpital." Juste un moment de plaisir collectif comme on n’en connaît plus depuis longtemps. Alors ces sourires, ils commencent bien avant l’arrivée du couple royal. Quand le personnel forme une haie d’honneur dans le hall d’entrée. Ça se chamaille, ça rigole. "Allez, on essaye d’avoir un selfie avec la Reine !"

Soudain, un jeune enfant de 3-4 ans traverse le hall. Un silence s’installe. Il se déplace avec un déambulateur au milieu de la haie d’honneur. En un instant, il devient la star du jour. Il semble toucher la sensibilité de tout le monde avec sa démarche clopin-clopante. Et c’est sous les applaudissements qu’il traverse le hall. Comme s’il était attendu par tout un hôpital. La maman se noie sous son masque entre son sourire et ses larmes. Les policiers présents semblent soudainement s’activer. Ils ont reçu le message dans l’oreillette. Cette fois, c’est bien le couple royal qui fait son entrée. "Oh non, la reine va saluer de l’autre côté… non la voilà !" Rapide échange et petit mot d’encouragement de Mathilde. Un selfie un peu trouble et à contre-jour mais il fallait faire vite.

Le couple royal se dirige ensuite vers une salle de réunion. Les responsables de l’hôpital racontent cette deuxième vague du Covid qui a amené tellement de difficultés. "On a eu 600 membres du personnel infecté. Un docteur hospitalisé dans son propre service. Cette deuxième vague a été plus dure que la première." Regards et paroles royales compatissantes en réponse. Ça ne changera rien à la charge de travail du personnel médical. Mais comme le disait cette secrétaire médical, "c’est un soutien et un moment de gaieté." Le couple royal repart déjà vers les voitures noires. Une apparition fugace qui laissera des souvenirs… et des selfies.