Dans le tunnel Léopold 2: visite du chantier avant sa fermeture totale cet été

C'est presque devenu banal, un tunnel bruxellois va être fermé à la circulation. Cette fois, ce n'est pas lié à la découverte inopinée d'un problème lié à la sécurité de l'édifice. Il n'empêche, le tunnel Leopold 2, généralement très fréquenté sera impraticable pendant deux mois. Des travaux de rénovation vont y être réalisés. Et cela aura évidemment des conséquences.

Cet été: le désamiantage

Une cinquantaine d'ouvriers et une vingtaine de machines de chantier s'engouffrent dans le plus long tunnel routier de Belgique. Il est un plus de 22 heures, comme toutes les nuits, depuis le mois de mai, le "Léopold II" est fermé. Mais dès dimanche, il le sera complètement pour deux mois. Objectif cet été, enlever l'amiante qui se trouve dans les peintures des murets latéraux. Une peinture abondamment utilisée lors de sa construction en 1986.

Casque vissé sur la tête, chasuble jaune, François-David Jonard, directeur du projet Circul2020 joue les guides dans le tunnel :"On voit ici les murets et la peinture noire qui contient les fibres d’amiante. La grosse opération de cet été va consister à fraiser l’ensemble des murets pour les désamianter…" En tout il y a plus de 10 kilomètres à traiter dans des compartiments calfeutrés.