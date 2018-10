Dans le Namurois, quatre terrains de foot supplémentaires désormais équipés pour l'hélicoptère médicalisé

Atterrir le plus près possible des patients, c'est ce que fait l'hélicoptère d'urgence de nuit de Bra-sur-Lienne.

Après Noiseux et Sinsin, l'atterrissage sera possible sur quatre terrains de football supplémentaires en province de Namur dès 2019 : ceux de Bohan, Gedinne, Havelange et Méan.

Ces quatre terrains disposeront eux aussi d'un système d'activation automatique à distance de l'éclairage par l'équipe d'urgence à bord de l'hélicoptère, permettant ainsi de se poser dans de bonnes conditions lors d'une intervention de nuit.