Dans la rue du Midi, les boutiques de philatélie disparaissent

Dans quelques semaines, il n'y aura bientôt plus que trois boutiques de philatélie dans la rue du Midi, au centre-ville de Bruxelles. Dans les années 1960, on en comptait plus d'une vingtaine. La philatélie ne passionne plus comme avant et les lettres timbrées ont été remplacées par le SMS et les emails.

Dans la Galerie centrale, qui donne sur la rue du Midi, on trouve des dizaines de magasins pour se faire manucurer et poser du vernis sur ses ongles. Il y a aussi un cinéma, un petit café et deux boutiques de philatélie.

Daniel Meulemans s'est installé dans la galerie en 1981, dans sa boutique actuelle en 1987. Il a passé sa vie à acheter et vendre des timbres. Mais après la perte de son employé il y a deux ans et un arrêt cardiaque il y a quelques temps, l'homme a décidé de fermer boutique.

"J'ai passé toute ma vie là-dedans, témoigne-t-il avec un pincement dans la voix. J'ai l'âge de la pension alors je m'arrête. Je dois me reposer, m’occuper plus calmement des choses."

Sur Internet, la concurrence est rude

Il a donc sorti les cartons, qui s'entassent les uns sur les autres dans sa boutique. Daniel Meulemans ne sait pas quand son magasin sera définitivement fermé. Pour l'instant, il écoule son stock de timbres, fait quelques achats de pièces rares pour certains clients. Mais ça ne devrait pas durer.

L'homme n'a pas trouvé de repreneur, le métier n'intéresse plus grand monde. Et puis se lancer est devenu plus compliqué. L'essentiel du commerce a lieu sur Internet, ce qui demande beaucoup de travail. Les timbres se vendent à l'unité. Il faut tous les prendre en photo, détailler les caractéristiques de chacun.

Une charge de travail supplémentaire qui n'est pas toujours récompensée. Les concurrents sont nombreux sur le Net. Il faut donc baisser ses prix pour attirer le client.

Une passion en perte de vitesse