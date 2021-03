Dans la bibliothèque de Rochefort, le taux de radon est presque trois fois supérieur à la norme

C'est une affaire qui embarrasse la commune de Rochefort. Vous connaissez peut-être le radon, ce gaz radioactif inodore. Il est naturellement présent dans le sol et s’infiltre dans nos maisons par les sous-sols. Ce gaz est la première cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs.

Eh bien, on a découvert que dans la bibliothèque de Rochefort, le taux de radon est quasiment trois fois supérieur à la norme ! Le problème, c'est qu'il y avait déjà eu des mesures du taux de radon, il y a quatre ans. Mais les résultats ne seraient jamais arrivés sur la table du Collège...

"Les relevés d’époque ne sont jamais parvenus jusqu’au Collège. Pourquoi ? Cela reste une interrogation. A l’époque, je n’étais pas échevin donc je ne pourrais vous en dire plus à ce stade, vu que je ne participais pas au Collège", explique Christophe Davin, échevin en charge de la bibliothèque communale. Quoi qu'il en soit, "ici, un délégué de l’Agence nucléaire a effectué des relevés du radon. Il est venu avec un appareil de mesure instantanée. Il a commencé par ce bureau, où il a confirmé que le taux était trop élevé. Du coup, on l’a immédiatement fermé. Ensuite, il a parcouru tout le reste de l’espace public ainsi que la Maison des Jeunes qui se trouve au premier. Cette dernière ne semble pas impactée. La première chose à faire, nous a-t-il dit, c’est de prévoir une évacuation d’air. Nous avons donc commandé un appareil et on va le placer le plus vite possible. A priori, ce sera fait encore pour cette semaine."