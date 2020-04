Dans l'opposition, le MR bruxellois avance son plan de relance pour l'après Covid-19

Préparer la relance de l’économie, après des semaines de confinement, cela ne s’improvise pas. Mais si tous les gouvernements ont encore le nez dans le guidon, certains avancent déjà une stratégie de relance à court ou moyen terme. Le 22 avril, le gouvernement wallon présentait son "Get Up Wallonia !" ("Debout la Wallonie !") avec une stratégie de soutien aux entreprises et la promesse de relancer des investissements publics (en matière de mobilité, notamment).

A Bruxelles, pas encore de plan de relance global. Le gouvernement y travaille, nous dit-on (les premiers groupes de travail devraient se réunir ce lundi, assure Nancy Ngoma, porte-parole du ministre-président Rudi Vervoort) mais il n’annonce pas encore son "Get up Brussels !". Et cette absence de plan n’a pas échappé à l’opposition libérale. Ce jeudi, Le MR bruxellois présentait donc sa stratégie de relance baptisée "Rise Up Brussels". Une vingtaine de pages, fruit de la rencontre avec des experts et avec les représentants des principaux secteurs impactés par la crise du covid-19.