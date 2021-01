Dakar 2021 : un rêve d'enfance qui se concrétise pour deux Incourtois

"On s’était toujours dit qu’un jour on irait au Dakar, ne fût-ce que pour ramasser les déchets". Aujourd’hui, le rêve de Niels Lescot et Edouard Fraipont s’est réalisé. Ils ont rejoint l’équipe "Racing Wings", emmenée par Emmanuel Eggermont, pour concourir dans la catégorie Classic, qui regroupe des véhicules de plus de vingt ans. Les sept coéquipiers, tous originaires du Brabant wallon, ont pris le départ du prestigieux rallye-raid ce dimanche de Jeddah, en Arabie saoudite, avec deux voitures de 1968 et 1974, accompagnées d’un camion de course.

Tout est parti d’un post Facebook

Pour une bonne partie de l’équipe, le Dakar n’est pas une découverte. Mais pour les deux jeunes Incourtois, c’est une nouvelle aventure qui a démarré sur les pistes ensablées. Ils ont en fait répondu à un appel lancé sur Facebook par l’équipe Racing Wings, basée à Perwez. "On avait déjà fait quelques assistances pour eux lors de rallyes en Belgique et ils ont posté un message disant qu’ils participaient au Dakar cette année, raconte Niels Lescot. J’ai demandé s’ils avaient besoin d’une assistance. Ils m’ont répondu oui et demandé si je connaissais quelqu’un d’autre. J’ai donc demandé à Edouard Fraipont s’il voulait bien m’accompagner, comme c’était notre rêve à tous les deux depuis tout petits".

On s’est engagés en se disant qu’on allait bien se marrer, mais on ne se rendait pas compte que ce serait très difficile

Les deux passionnés se sont ainsi retrouvés comme copilote et mécanicien dans le camion de course de l’équipe. "Un mois avant le départ, on a confirmé la présence du camion. Ça a été relativement chaud pour tout préparer, mais on y est arrivés !", se réjouit l’Incourtois. L’équipe est toujours dans la course et se classait ce mardi dix-septième de sa catégorie, malgré une première panne survenue lundi. Mais la bonne ambiance qui règne au sein de l’équipe permet de surmonter ces premières déconvenues. "On ne s’attendait pas à ça, reconnaît Niels. Le Dakar est le rallye le plus dur au monde. On s’est engagés là-dedans en se disant que c’était une top aventure et qu’on allait bien se marrer, mais on ne se rendait pas compte que ce serait très difficile. Mais on garde le moral et le sourire grâce à l’équipe".